Cutugno | Ambasciatore francese | ' ascoltare le sue canzoni ci ha avvicinato all' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Addio al grande Toto, il cui brano 'L'no' rimane per molti francesi un successo eterno. Per tanti come me,le sueci haall'e molti artisti francesi hanno interpretato le sue. Un pensiero ai suoi cari e a tutti i suoi fan". Lo ha scritto su Twitter l'della Francia in, Martin Briens, ricordando Toto, morto oggi all'età di 80 anni.