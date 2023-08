Cure termali | aperte le adesioni da parte del comune

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, in collaborazione con le Terme di Contursi (Sa), organizza un ciclo dinel periodo dal 4 al 16 settembre. L’assistenza prevista consiste: a) Trasporto gratuito in pullman andata e ritorno con orari da concordare (indicativamentenza 14:30 e rientro 19:30); b) visita medica preventiva da effettuarsi presso lo stabilimento termale, il primo giorno a cura del Servizio Sanitario delle Terme; c) fruizione del parco termale; d) controllo medico durante la terapia fissata in 12 giorni. Le persone che intendono usufruire del servizio dovranno essere munite, per l’effettuazione delleindicate, di regolare impegnativa medica per lee, se non esenti, dovranno corrispondere il ticket ai ...

