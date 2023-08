Crystal Palace – Arsenal 0-1 | punti di discussione mentre i Gunners registrano un’altra vittoria di misura

(Di martedì 22 agosto 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:si sono affrontati lunedì sera in un intero Selhurst Park, ma anche il supporto estremamente vocale dagli spalti non ha potuto aiutare i padroni di casa a evitare una sconfitta di. L’unico gol della partita è arrivato al 54 ‘ed è stato opera di Martin Odegaard, che ha prodotto un’esecuzione calma dal dischetto, dopo che l’arbitro David Coote ha giudicato il portiere delSam Johnstone per aver commesso fallo sull’attaccante dell’Eddie Nketiah all’interno dell’area. Il flusso del gioco L’ha per lo più dominato il primo tempo e ha creato un paio di occasioni molto pericolose, ma non è riuscito comunque a trovare una svolta. La loro formazione, con Kai Havertz e Odegaard ...

