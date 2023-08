Crosetto | “Su Vannacci ho agito da uomo delle istituzioni Io isolato? Sono abituato a battaglie solitarie” Il generale | “Ho apprezzato Salvini”

(Di martedì 22 agosto 2023) “Certo che rifarei quello che ho fatto, perché il ministro della Difesa, di tutti i cittadini italiani e di tutti i militari, doveva agire così. Non ho parlato e non mimosso da esponente politico, ma, trattandosi di una cosa che toccava il mio ministero, da“. Intervistato dal Corriere, Guidorivendica le proprie mosse sul caso di Roberto, ildell’Esercito che in un libro auto-pubblicato ha espresso un’incredibile sequela di affermazioni retrograde sulle minoranze: e cioè la presa di distanza dalle parole del militare (definite “farneticazioni”), seguita dalla sua rimozione dal vertice dell’Istituto geografico militare e dall’avvio di un’indagine interna nei suoi confronti. Scelte costate al ministro numerosi ...

Il generalepuò pensare le cose orribili che ha scritto nel suo libro SÌ, le può pensare e purtroppo ... con le vistose eccezioni del ministroe di Forza Italia, che sostiene le sue ...Lo afferma, in un'intervista al 'Corriere della Sera', il ministro della Difesa Guidosul casosottolineando di non sentirsi particolarmente "isolato". "Ho detto solo due cose: che ...Leggi anche Caso, il Ministroparla della sua decisione: 'Rifarei quello che ho fatto' Salvini chiamae boccia: 'Curioso di leggere il libro. In Italia non c'è ...

Caso Vannacci, Crosetto: “Rifarei quello che ho fatto. Non considero amico chi ha parlato di me mistificando … la Repubblica

Vannacci non fa nessun passo indietro ... Sulla vicenda, in un’altra intervista al Corriere della Sera, interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Rifarei quello che ho fatto perchè il ..."In momenti come questo ci manca maggiormente la capacità di lucida visione e denuncia degli elefanti nella stanza" ...