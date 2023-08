(Di martedì 22 agosto 2023) La politica inglese è nel caos sul. Una donna è “una femmina adulta”, aveva detto giorni fa Keir Starmer. Il leader laburista ha chiarito di non ritenere che la politica di autoidentificazio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... "Non credo che sia omofobo, ma che abbia espresso unaall'ideologiain modo semplicistico". E intanto parla anche Vannacci: "Io in politica Facc io il soldato. Almeno per ora ". E ...Non credo che sia omofobo, ma che abbia espresso unaall'ideologiain modo semplicistico".E ancora: "Non credo che Vannacci sia omofobo, ma che abbia espresso unaall'ideologiain modo semplicistico. Ma nel suo libro c'è ad esempio, una presa di posizione a favore della ...

Critica il gender, il numero due dei Verdi britannici è cacciato e fa causa Il Foglio

Shahrar Ali cita in giudizio il partito che lo ha licenziato il 5 febbraio 2022 sulla scia delle lamentele degli attivisti secondo cui i suoi tweet sui diritti delle donne basati sul sesso erano “tran ...