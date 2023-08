Criscitiello consiglia il Lecce | “Gioca nel Napoli ed è fortissimo | prendetelo subito”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Michelein diretta l’allenatore del, c’è un calciatore delda prendere. Ultimi giorni di calciomercato per i vari club di Serie A, che avranno tempo fino al primo settembre per sistemare i rispettivi organici e disputare una stagione all’altezza delle aspettative. Chi effettuerà più movimenti di mercato saranno in particolare i club medio-piccoli, occupati nella lotta per non retrocedere. E proprio le ultime ore di mercato possono essere quelle con maggiori opportunità da sfruttare, andando a prendere calciatori in esubero tra le big. Anche ilin tal senso ha calciatori che potrebbero fare al caso di varie squadre di Serie A, con in particolare Gianluca Gaetano osservato speciale. Il consiglio dial ...