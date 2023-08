Cremonese | obiettivo Coda | il ds Giacchetta fa il punto

Commenta per primo Simone Giacchetta , direttore sportivo della, ha parlato di mercato ai microfoni di Cremona1 , spiegando la posizione del club su Massimo Coda , attaccante del Genoa accostato ai grigiorossi: 'Bisognerà stare attenti a capire le cose ...... subentrando a dieci giornate dal termine: si giocò gli spareggi per la Serie A con Cesena ee perse la finale col Cesena. I salentini guidati da Mazzone centrarono comunque l'...Debutta in Val Brembana la Coppa Salvi, dedicata alla Primavera e vinta dalla. Un ... Il ritorno della Castanese:salvezza. L'analisi dei gironi e i nostri pronostici: la Solbiatese ...

Ag. Vazquez: «Obiettivo chiudere la carriera in Serie A con la ...

Cremonese-Catanzaro prosegue la prima giornata del campionato di Serie B: info partita, probabili formazioni, streaming gratis e diretta live ...Troppo complicate e lunghe le trattative con il Pisa per il lituano Dubickas. E i dirigenti rossoneri hanno virato sull’esperto centravanti della Reggiana.