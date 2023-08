Costiera amalfitana | si chiude del tutto per 45 giorni il tratto tra Cetara e Maiori VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiResterà chiusa per 45dalle 8 alle 16 la strada statale 163 inneltradove un grosso incendio nelle scorse settimane ha provocato serie conseguenze sulla tenuta del costone roccioso. Le immagini e le foto parlano chiaro. Bisogna intervenire in maniera radicale per mettere in sicurezza il costone e con la regione Campania ed il Genio civile, l’Anas e la Protezione Civile, questa mattina, in un vertice che si è tenuto a palazzo Mezzacapo, i sindaci dihanno strappato le risorse necessarie per iniziare un intervento che si spera possa essere definitivo per la messa in sicurezza delinteressato che già è stato colpito negli anni precedenti ...