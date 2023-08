Correa | spunta anche il Siviglia Il Tucu prende tempo | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) Joaquin, attaccante argentino dell’Inter, non sarebbe nel mirino solo del Torino, madel. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, oltre il Torino, c’è ilsulle tracce di Joaquin. L’Inter ha già individuato il suo successore, vale a dire Alexis Sz, che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra. Tuttavia l’argentino fino a questo momento non ha preso in considerazione le proposte arrivategli. Nelle ultime ore però si è fatto avantiil club spagnolo. L’attaccante ha preso, mentre la società meneghina è in pressing per la sua cessione. Fonte: SportMediaset.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...