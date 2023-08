Correa | contatti intensi tra Inter e Torino Il giocatore valuta – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) Joaquinpotrebbe realmente lasciare l’nelle ultime ore di mercato. Ilè sul calciatore, ma non è l’unica e viene spiegato su Sport Mediaset. POSSIBILITÀ – Ilspinge pesantemente per Joaquine haficato icon l’. El Tucu chiede spazio, vuole giocare titolare ele possibilità disponibili. Anche il Siviglia sta cercando di inserirsi nella trattativa per portare l’argentino in Spagna.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...