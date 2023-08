Corciano | festa grande per la 50ª edizione di Mantignana in settembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 22 agosto 2023) Da venerdì 25 agosto a sabato 3 settembre tanti eventi, giochi e intrattenimento La primafu organizzata dal locale circolo Arcsnell’ormai lontano 1972. Da allora, tranne per la recente parentesi dovuta alla pandemia da covid 19, la comunità del piccolo borgo corcianese, su iniziativa dello stesso circolo Arcs, ha sempre dato vita a fine estate ad alcuni giorni diche hanno preso sin da subito il nome diin settembre. Quest’anno la manizione taglia il prestigioso traguardo delle cinquanta edizioni e, per questo particolare anniversario, gli organizzatori hanno dato vita a un ricco programma di eventi che prenderanno il via venerdì 25 agosto per concludersi domenica 3 settembre. Per tutta la durata della manizione, la rinomata cucina ...