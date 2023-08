Coppia di turisti italiani travolta da un’auto impazzita a New York Lei | ex istruttrice federale di tennis | è grave

(Di martedì 22 agosto 2023) La polizia di Newha arrestato una donna accusata di aver investito sette persone a bordo di una Honda Accord dopo essere passata con il rosso a Midtown Manhattan nella notte. Nel gruppo falciato dall’auto – si legge su La Voce di New, quotidiano americano online in lingua italiana e inglese – erano presenti anche due, identificati come i coniugi Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, exta edi, di Piacenza) di Piacenza. I due, ha raccontato al quotidiano Monica Maj, sorella di Matteo, si trovavano a Newcome ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia. Maj – portato con altri ...

Disavventura per duepalermitani in vacanza a Napoli. Il week end partenopeo per lasembrava andare per il meglio, fino alla tappa a Capodimonte, dove la loro auto è stata svaligiata mentre era in sosta a ...Disavventura per duepalermitani in vacanza a Napoli. Il weekend partenopeo per lasembrava andare per il meglio, fino alla tappa a Capodimonte, quando la loro auto è stata svaligiata mentre era in sosta a ...... di una nota casa produttrice di smartphone, che s egnalava unadi giovanistranieri in difficoltà. Considerati i tempi necessari alle squadre di terra per raggiungere il punto ...

Coppia di turisti palermitani derubati a Napoli: "Portate via tutte le valigie che erano nella nostra auto"

