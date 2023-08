Coppia di Piacenza travolta a New York era in viaggio di nozze. La donna è grave

(Di martedì 22 agosto 2023) Ci sono anche due turisti italiani tra le sette persone investite e ferite a Manhattan da una, che non si è fermata dopo aver passato con il rosso, a Manhattan, tra la 36 west e la 6 Avenue. E la turista italiana è quella ricoverata in condizioni più gravi. L’episodio è avvenuto ieri intorno a mezzanotte. Le sette persone stavano attraversando le strisce quando una Honda Accord nera, con...

Unache ha sempre amato viaggiare e già "esperta" di voli verso gli States. Questo, in ... Matteo Maj - noto anche come componente dello staff del Teatro Gioco Vita di- è stato operato ...... identificati come i coniugi Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, ex tennista e istruttrice federale di tennis, di) di. I due, ha raccontato al ...Lastava trascorrendo a New York l'ultimo dei 15 giorni del viaggio di nozze (si erano sposati un paio di anni fa, ma lo avevano rinviato a causa della pandemia) che li aveva portati prima a ...

Coppia di Piacenza travolta a New York, “mio fratello ha visto quell’auto impazzita ma non ha avuto il tempo … La Repubblica

Grave incidente a New York, dove un'auto, dopo essere passata con il rosso, ha investito sette persone sulle strisce pedonali.I due italiani rimasti feriti, come riporta la Voce di New York, sono Matteo Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34, di Piacenza. I due, lui graphic designer, lei istruttrice federale di tennis ed ex ...