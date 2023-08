Coppa delle Coppe di softball | Caronno in campo da padrone di casa

" La Federazione spagnola avrebbe anche pubblicatodichiarazioni della calciatrice ex ... "È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per l'immensa gioia che regala vincere unadel ......reti invece la sfida in Bolivia tra Tomayapo e Blooming per la Division Profesional e nella... Prima di andare a vedere i risultati in tempo realepartite selezionate per oggi, ricordiamo i ...... Subalcuneo A - Monastero Dronero San Biagio - Albese 5 - 7 Mercoledì 23 agosto ore 18.30 a Monastero Bormida: Bubbio - Taggese Martedì 29 agosto ore 20.30 a CastagnoleLanze: Araldica ...

Softball, Coppa delle Coppe 2023: doppia vittoria d'esordio per Caronno OA Sport

Ha sciolto le riserve Kieran Crowley e nella tarda mattinata di oggi ha annunciato i 33 giocatori che parteciperanno alla prossima Rugby World Cup in Francia. Una scelta non facile, come aveva già ant ...Si è tenuta nella serata di lunedì 21 agosto al Campo Comunale di Caronno, l’inaugurazione della Coppa delle Coppe di softball, di fronte ad una splendida cornice di pubblico composto da oltre 600 ...