Convocato l'ambasciatore. Sale la tensione tra Cina e Giappone

Il Ministero degli Esteri turco halunedì il vice -olandese per esprimere la propria insoddisfazione per la lacerazione pubblica del Corano fuori dall'ambasciata turca all'Aia,...Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong hal'giapponese in Cina "per presentare solenni rappresentazioni" sull'annuncio di Tokyo relativo all'inizo dello scarico nell'oceano "delle acque reflue contaminate" dalla ...Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong hal'giapponese in Cina in merito all'annuncio di Tokyo relativo all'inizio dello scarico nell'oceano delle acque reflue contaminate dalla centrale nucleare di Fukushima a partire ...

Cina convoca l'ambasciatore Tokyo per Fukushima Agenzia ANSA

Oltre ad aver convocato l'ambasciatore giapponese, Pechino ha minacciato l'adozione di "misure necessarie per tutelare con fermezza l'ambiente marino, la sicurezza alimentare e la salute pubblica".Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore giapponese in Cina "per presentare solenni rappresentazioni" sull'annuncio di Tokyo relativo all'inizo dello scarico nell'o ...