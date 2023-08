Controlli dei carabinieri in autolavaggi | bar e ristoranti | sanzioni per 86mila euro

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 22 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Con il Ferragosto ormai alle spalle, è tempo di bilanci per il Nucleodell’Ispettorato del Lavoro di Taranto, reparto specializzato dell’Arma deiche si occupa, all’interno del territorio della Provincia, di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, reprimendo gli abusi e contrastando i reati in materia di lavoro e di legislazione sociale. Nel corso delle festività di Ferragosto, il personale del Nucleo, hanno ispezionato bar,, riscontrando irregolarità in quattro aziende, provvedendo a contestarepenali e amministrative per un ammontare complessivo di circa 86.000, disponendo la sospensione di uno per presenza di due lavoratori “in nero” e tracciabilità dei ...