Contro l’artrite | terapie sempre più efficaci

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 agosto 2023) Parliamo spesso di artrite, soprattutto quando raggiungiamo una certa età e tendiamo ad attribuire a questa malattia molti dei disturbi e dei dolori che proviamo in generale. Ma nonsappiamo bene che cosa si intende quando si parla di questa malattia, soprattutto forse non sappiamo che il nome “artrite” raduna sotto di sé molte tipologie di patologie anche, a volte, molto differenti tra loro. Che hanno, però, un tratto di fondo che le accomuna:è un’infiammazione che colpisce una o più articolazioni del nostro corpo, per esempio le ginocchia, i polsi e le mani. Come si sviluppa un’artrite? Quali sono i suoi sintomi? Come la si diagnostica e come la si cura? Scopriamolo con l’aiuto della dottoressa Valentina Varisco, reumatologa di Humanitas Gavazzeni e di Humanitas Medical Care di Bergamo e di Trezzo sull’Adda. Dottoressa Varisco come ...