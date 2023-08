Contro la denatalità non bastano gli incentivi Becchetti spiega cosa serve

(Di martedì 22 agosto 2023) Il ministro Giorgetti ha lanciato l’allarme al Meeting di Rimini: “Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c’è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo Paese”. Se pensiamo che quello della natalità sia soltanto un tema economico sbagliamo. La crisi demografica è qualdi molto più profondo. La frontiera della ricerca nelle scienze sociali sottolinea come l’uomo sia un cercatore di senso e la qualità della vita di relazioni rappresentino una parte fondamentale delle determinanti della sua felicità, soddisfazione e ricchezza di senso di vita. La tragedia dei nostri tempi è la povertà di significati e di senso del vivere e l’incapacità di investire in relazioni stabili in una società dove l’arte delle relazioni e l’educazione affettiva sembrano scomparse e la vita sembra essere ...

