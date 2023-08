Contributi volontari Inps | quanto costano e come versarli

Leggi su leggioggi

(Di martedì 22 agosto 2023) Prima di spiegare in dettaglio la procedura per il versamento deidiciamo subito che, in costanza di rapporto di lavoro, l’azienda provvede a versare iprevidenziali obbligatori, utili per il diritto e la misura della pensione, tanto per la parte a suo caricoper quella in capo al dipendente.Nei casi di risoluzione del contratto di lavoro,è facilmente intuibile, icessano di essere accreditati a beneficio del lavoratore. Quest’ultimo, tuttavia, ha la possibilità di ottenere dall’l’autorizzazione al versamentoo dei. L’obiettivo è appunto quello di non essere penalizzati, ai fini ...