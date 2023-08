Conto cointestato | in caso di morte i soldi vanno tutti al superstite? La legge è chiara

(Di martedì 22 agosto 2023) Gestione dei fondi indi decesso del coniuge: cosa dice lae cosa c’è da sapere quando subiamo una perdita. La vita ti ha presentato un ostacolo difficile da affrontare: la perdita del tuo amato marito a causa di una malattia incurabile. Sebbene avessi previsto questa triste eventualità, ti trovi ora di fronte alla responsabilità di affrontare le questioni pratiche che ne derivano. Tra i vari aspetti burocratici da considerare, uno dei più significativi riguarda i fondi depositati in comune in una banca di cui sei contitolare.(Ilovetrading.it)In questo articolo, esamineremo attentamente la situazione: è possibile per il coniugeaccedere all’intero ammontare? Quali sono le disposizioni legali che regolamentano questa circostanza? ...

Essa è dovuta quando il valore medio di giacenza supera i 5mila e per la quota di detenzione (se). L'imposta la si applica al momento dell'invio estrattoo rendiconto, di ...La diretta interessata però dal Vietnam replica attraverso le pagine de La Stampa : 'Il presunto trasferimento di denaro per 700.000 euro dalcorrenteSeymandi/Segre, disposto - ...A scriverlo è la Stampa, secondo cui Segre avrebbe presentato un'istanza in Tribunale per bloccare d'urgenza il, come avvenuto. Successivamente è arrivata la risposta di Seymandi ...

Conto corrente cointestato: cos'è, esempi e rischi deQuo

Partono i controlli sui conti correnti e l'AdE invia tre milioni di lettere ai contribuenti: al via la nuova stretta antievasione.È stato aggiornato al 5 settembre il procedimento civile attivato in tribunale a Torino dal finanziere Massimo Segre a carico della ex fidanzata, l'imprenditrice Cristina Seymandi. Segre ha chiesto il ...