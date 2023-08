Continuano gli incendi in Grecia | evacuato ospedale Alexandroupolis

(Di martedì 22 agosto 2023) Due morti ed evacuazioni di massa inper effetto degliche divampano nel nord-est del Paese, nelle isole di Evia e Kythnos e nella regione di Boeotia a nord di Atene, con un fronte sempre più ampio. Ad alimentarli è un pericoloso mix di forti venti e alte temperature, con massime di +41°C. Uno dei fronti più impegnativi è quello nei pressi della città portuale di, in Tracia, dove ieri sera l’è stato, mentre gli abitanti di otto insediamenti a ovest della città, come Dikela, Makri, Elaionas, hanno ricevuto l’ordine di abbandonare la zona, mentre le fiamme minacciano il parco nazionale della foresta di Dadia. Il comune diha messo a disposizione degli sfollati il teatro comunale, le palestre, la sala partenze e il ...

Il caso Frascatore è sicuramente quello più caldo in casa Turris . Sono oramai quasi 10 giorni che il Cesena ha messoocchi sul calciatore ex Pescara e le trattative, anche quando ogni scadenza imposta dai corallini era stata imposta. Segno forse di un Frascatore che oramai ha chiaro il suo futuro e ...appuntamenti nella chiesetta dei santi Nazario e Celso nella campagna della località Pluda. Dopo il concerto al tramonto della banda, la Messa all'aperto in onore dei due santi a cui è ...Anzi, ritardi e carenze sono sottoocchi di tutti: servizi intasati da liste di attesa ... Nel frattempo in tutta l'Umbriale iniziative per impedire lo smantellamento degli ospedali e ...

Diabolik e Eva Kant, continuano gli appuntamenti nel territorio di ... Gazzetta della Spezia

Con il grande caldo a soffrire sono anche gli animali con le mucche che per lo stress da afa stanno producendo fino al 15% di latte in meno, nonostante doccette e ventilatori accesi per rinfrescare le ...In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e NTT IndyCar Series. Si parte con il Gran Premio d’Olanda di Formula 1, da giovedì 24 a domen ...