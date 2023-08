Consumi | negli ultimi 30 anni sempre più tecnologia e tempo libero

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’ la, con i Pc e i prodotti audiovisivi e multimediali, ma soprattutto i telefoni, a segnare un vero e proprio boom neidegli italiani30. I primi, con un aumento della spesa pro capite in termini reali del 786%, i secondi con un incremento addirittura del 5.339%. In forte crescita, all’interno del comparto del, anche i servizi ricreativi e culturali (+93%); in calo i pasti in casa (-11,2%), mobili ed elettrodomestici (-5,1%) e il consumo di elettricità e gas (-12,2%), anche in virtù della riduzione degli sprechi e delle politiche di risparmio energetico. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio suidelle famiglie italiane tra il 1995 e il 2023. Per ...