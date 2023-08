Consumi in Italia | negli ultimi 30 anni boom della tecnologia e “flop” dei generi alimentari Ecco cosa sta accadendo nel 2023

(Di martedì 22 agosto 2023) È la, con i pc e i prodotti audiovisivi e multimediali, ma soprattutto i telefoni, a segnare un vero e proprioneideglini30: i primi, con un aumentospesa pro capite in termini reali del 786%, i secondi con un incremento addirittura del 5.339%; in forte crescita, all’interno del comparto del tempo libero, anche i servizi ricreativi e culturali...

L'indice IMCEI elaborato da Terna, che prende in esame iindustriali di circa 1.000 imprese ... Nei primi sette mesi del 2023 , la richiesta cumulata di energia elettrica inrisulta in ...Nel mese di luglio l'ha consumato in totale 30,1 miliardi di kWh, in diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso ... L'indice Imcei elaborato da Terna, che prende in esame iindustriali di ...1, CSI Miami : 463.000 spettatori (3,4%);. Rete 4, Tempesta d'Amore : 563.000 spettatori (3,... 24 ore su 24 , i lorotelevisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima ...

Consumi in Italia, negli ultimi 30 anni boom della tecnologia e “flop” dei generi alimentari. Ecc Gazzetta del Sud

È la tecnologia, con i pc e i prodotti audiovisivi e multimediali, ma soprattutto i telefoni, a segnare un vero e proprio boom nei consumi degli italiani negli ultimi 30 anni: i primi, con un aumento ...Nel 2022 la spesa pro capite delle famiglie è ancora sotto i livelli pre-pandemia. Il 2023 potrebbe essere l’anno del ritorno alla «normalità», grazie specialmente alla spinta del comparto turistico ( ...