Consolati – A Curitiba bloccati gli appuntamenti sospetti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) È di pochi giorni addietro la notizia da, la capitale di uno degli stati meridionali del Brasile, il Paraná, con quasi due milioni di abitanti, tra i quali moltissimi italiani residenti, che il Consolato Generale d’Italia ha preso l’iniziativa di bloccare, prenotati per via informatica in maniera apparsa anomala. Una decisione, quella presa in loco dalla nostra rappresentanza diplomatica, concordata e suggerita, a quanto ci viene segnalato, dalla stessa Farnesina. In particolare dalla DGIEPM, acronimo indicante la Direzione Generale degli Italiani all’Estero e Politiche Migratorie, pilotata da oltre sei anni non con la massima attenzione dal direttore generale Luigi Maria Vignali. La programmazione per il rilascio neidi passaporti, visti, riconoscimenti della cittadinanza è ...