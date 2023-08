Confcommercio | spesa famiglie 2023 torna a normalità grazie a turismo

Solo pochi prodotti fanno boom: computer e cellularifa il punto anche sulle scelte didegli italiani dal 1995 a oggi, calcolando che a crescere davvero sono pochissime tipologie ...Tuttavia, nel 2024 non si sarebbero ancora recuperati i livelli del picco del 2007: oltre duecento euro dia testa in meno". Per il presidente di, Carlo Sangalli, "la crescita dei ...In sostanziale stazionarieta' laper l'alimentazione .fa notare quindi la sostanziale stazionarieta' dellaper alimentazione, "ove si abbia l'accortezza di sommare alimentazione in casa e fuori casa". Le ...

Consumi degli italiani, come sono cambiati dal 1995 al 2023 Confcommercio on-line

E' la fotografia scattata da un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2023.I dati sintetici di lungo periodo "evidenziano chiaramente come ...Nel 2022 - con 20.810 euro pro capite - la spesa delle famiglie è ancora inferiore ai livelli del 2019 (20.914 euro) e nel 2024 non saranno recuperati i ...