Concorso ATA ex LSU | in quali regioni si svolge | Emilia Romagna | con 94 posti previsti dagli organici | non rientra

(Di martedì 22 agosto 2023) Fino all'8 settembre i candidati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda per partecipare alla procedura selettiva per 590di collaboratori scolastici ex LSU. L'articolo .

Sono aperte fino all'8 settembre le domande per partecipare al concorso ATA ex LSU. La procedura è riservata a coloro che hanno svolto almeno 5 anni di servizio nelle scuole statali dipendenti di ditte di pulizia. In totale per la terza procedura assunzionale

107/2023, decreto attuativo previsto dal Milleproroghe (DL n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023) e disciplinante il suddetto concorso riservato o meglio le modalità di partecipazione al corso ...Sono aperte fino all’8 settembre le domande per partecipare al concorso ATA ex LSU. La procedura è riservata a coloro che hanno svolto almeno 5 anni di servizio nelle scuole statali in qualità di ...