(Di martedì 22 agosto 2023) Milano, 22 ago.(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il ragazzo egiziano chesi è tuffato neldi, senza più riemergere. Il giovane, un rifugiato domiciliato in provincia di Milano, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 20 dicembre.L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, sulla spiaggia del Tempio Voltiano, un’area dove vige il divieto di balneazione. Il ragazzo era andato insieme ad un gruppo di amici per fare un bagno; dopo il tuffo, non vedendolo più riemergere, uno degli amici si è precipitato in acqua per cercare di riportarlo a galla, ma non è riuscito ad individuarlo e così è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 Areu. Il giovane è stato trovato suldel ...

Tempio Voltiano, nuova tragedia. E'durante la notte in ospedale Yassa Ayed Agaiby Kamel. Venti anni di origine egiziana è ...per il livello del lago basso nella zona del Tempio Voltiano a. E'...Portato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato recuperato nelle acque del lago a, èil giorno dopo. Commenti FBPortato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato recuperato nelle acque del lago a, èil giorno dopo.

Como: morto il 19enne ripescato ieri su fondo lago La Sicilia

Lunedì un 19enne è rimasto sott'acqua per circa mezz'ora ed è stato ripescato in condizioni gravissime - Con lui salgono a sette le persone morte quest'estate nel Lario ...Non ce l'ha fatta il 19enne tuffatosi ieri nelle acque del lago di Como e ripescato in condizioni gravissime. Kamel Yassa Ayed Agaiby, egiziano residente a Milano, è morto nella notte all'ospedale di ...