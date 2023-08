Commisso | “Fiorentina 2022-23 record di ricavi | 119 milioni Il Viola Park? Troppi problemi Non risceglierei Bagno a Ripoli”

(Di martedì 22 agosto 2023) Ai canali social della, Roccorivela: "Forse i nostri tifosi non lo sanno, e i giornalisti non lo hanno scritto, ma l'anno-2023 comeè stato l'anno più positivo nella storia della. Parlando di, senza i 25della sponsorizzazione Mediacom e senza le plusvalenze che sono state fatte, abbiamo fatto 119. Sono molto contento di questo perché gli investimenti sono stati fatti e isi sono alzati perché siamo arrivati in finale di Coppa Italia e di Conference League. Speriamo di continuare così"

