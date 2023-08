Come sta giocando Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita | quanti gol ha segnato e cosa ha già vinto

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Arrivato indopo i Mondiali in Qatar,ha già messo insieme tra tutte le competizioni 26 presenze con la maglia dell’Al-Nassr, il club che lo ha tesserato. 17 di queste sono state di gare di campionato, di cui 16 nella passata stagione e una nella nuova, appena iniziata. Le altre apparizioni sono invece state in Saudi Super Cup, in King’s Cup e nella Arab Champions Cup, unica competizione vinta dal portoghese da quando è approdato all’Al-Nassr. CR7 è stato anche capocannoniere di questa manifestazione con 6 centri in altrettante presenze cui vanno sommati i 14 realizzati nel campionato scorso in 16 apparizioni. Foto: LaPresse