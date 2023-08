“Come è morto” Toto Cutugno | la malattia scoperta grazie ad Al Bano | di cosa soffriva

(Di martedì 22 agosto 2023) È. La notizia è arrivata nel pomeriggio di martedì 22 agosto dal suo manager, il quale ha parlato di una. Il cantante aveva 80 anni e si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche tempo. La notizia della scomparsa diè stata diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci in una nota. “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno – si legge – ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”....

Voglio andare a vivere in campagna (Autore: Toto Cutugno) - 17º posto 1997: Faccia pulita (Autore: Toto Cutugno) " Finalista 2005:noi nessuno al mondo (con Annalisa Minetti) (Autore: Toto ...ROMA " E'all'età di 80 anni Toto Cutugno. Il cantante era ricoverato all'ospedale San Raffaele di ... In una nota Carosello Records ed Edizioni Curci sottolineano"a poco più di un mese dal ...

La lunga e fortunata carriera di Toto Cutugno è stata strettamente legata al Festival di Sanremo; sul palco del Festival, il cantante e autore di Tendola (Massa-Carrara) è salito tredici volte in gara ...Persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero. Grande musicista, purtroppo in Italia non l’hanno capito come avrebbe meritato. All’estero invece Toto ha avuto un grande successo le ...