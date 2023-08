Come cambierà la batteria dei Samsung Galaxy S24 nei prossimi mesi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Stanno venendo a galla nuove anticipazioni, in queste ore, a proposito delladeiS24 in arrivo sul mercato tra circa sei. In attesa di riscontri ufficiali dal produttore coreano, a patto che arrivino in questo arco temporale, è interessante evidenziarei principali addetti si siano concentrati sul discorso autonomia. Nello specifico, abbiamo elementi contrastanti su cui è possibile concentrarsi nella giornata di oggi, in quanto alcuni segnali positivi vanno considerati insieme ad altri meno incoraggianti per i potenziali acquirenti di questi prodotti. Anticipazioni supotrebbe cambiare ladeiS24 nei...