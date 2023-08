Cnn | Trump si costituirà giovedì in Georgia

(Di martedì 22 agosto 2023) Donaldintende presentarsial carcere della contea di Fulton ad Atlanta per le formalità dell'arresto nel procedimento che lo vede imputato insieme ad altre 18 persone per aver tentato ...

Donald Trump ha confermato che si recherà giovedì ad Atlanta per comparire per la prima volta in tribunale per il processo per i suoi presunti tentativi di ribaltare le elezioni presidenziali del 2020 ...(askanews) – L’ex presidente Usa Donald Trump si costituirà giovedì ad Atlanta ... elezioni presidenziali nello Stato della Georgia nel 2020. E’ quanto scrive la Cnn, citando 2 fonti vicine al dossier ...