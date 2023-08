Clizia Incorvaia dice “no” alla proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro | cosa è andato storto

(Di martedì 22 agosto 2023)stanno insieme dall’edizione 2022 del GF Vip: sono stati, come molti altri, sommersi dalle criticheloro uscita dal programma mafine l’amore nel loro caso ha trionfato: i due non solo convivono molto felicemente ma hanno anche avuto un figlio, Gabriele, che oggi ha un anno e mezzo ed è il fratellino della piccola Nina, avuta daldicon il cantante Francesco Sarcina. Cheavesse intenzione di ufficializzare il legame con un anello si poteva intuire da tempo, ma arriva inaspettato il rifiuto di lei: ora ha spiegato il perché di questa scelta....

La bella siciliana ha spiegato di aver declinato l'offerta di nozze super frugali fatta dal compagno Vorrebbe un matrimonio vero e proprio, anche se raffinato e senza esagerazionie Paolo Ciavarro si sposano Durante una recente intervista rilasciata al settimanale 'Gente' , la bella siciliana ha parlato proprio dei fiori d'arancio con il compagno. La 42enne, ...e Paolo Ciavarro si sposano Per adesso no. A parlarne in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente è stata proprio l'ex Vippona ed influencer, svelando ciò che sarebbe ...e Paolo Ciavarro pronti al gran passo manca solo una cosa ...

Clizia Incorvaia rivela: Paolo Ciavarro mi ha chiesto di sposarlo, perché per ora ha detto di no Fanpage.it

Come stanno le cose tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia Le ultime sul matrimonio, la verità dopo le recenti voci A oltre tre anni dall’inizio della loro relazione continuano ad esserci dubbi sul ...Clizia Incorvaia ha svelato perché lei e Paolo Ciavarro, dopo tre anni d’amore e un figlio, non sono ancora convolati a nozze. La storia d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è iniziata nel ...