Classifica marcatori Serie A 2023 2024 | in quattro al comando dopo la 1ª giornata

(Di martedì 22 agosto 2023) Tutti i bomber del campionato italiano:/24 Sabato 19 agosto è iniziata la/24, e, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere./24: chi succederà al centravanti del Napoli, Victor James Osimhen, che con 26 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato?la 1ªguidano in, ancora l’attaccante nigeriano del Napoli, a segno due volte con il Frosinone, l’argentino dell’Inter Lautaro Martínez, autore di una doppietta nel derby ...

Note più e meno liete su cui lavorare con l'entusiasmo dei primi 3 punti inda cui ...: pt 11' Giroud, 21' Pulisic. Ammoniti: Aebisher (B), Hernandez (M), Krunic (M), Zirkzee (B) Le ...Estratto dell'articolo di Paolo Condò per 'la Repubblica' candreva roma salernitana Nel sabato dei centravanti le doppiette di Osimhen e Lautaro ci hanno ricordato ladella stagione scorsa, e cosa il Napoli e l'Inter siano ......venerdì con il Napoli campione che ha passeggiato al debutto a Frosinone e con l'Inter che ha regolato in scioltezza il Monza e con Osimhen e Lautaro già in testa alla. Sabato ...

Ecco la classifica marcatori dopo la 1^ giornata di Serie A 2023/24:2 gol: Osimhen (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), ...La bella prestazione del belga con l’Atalanta dopo un anno da incubo nel Milan, riporta alla mente fior di campioni (uno, Le Roi, un fuoriclasse) che hanno ...