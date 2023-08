Clamoroso | per Bonucci è finita | dove va | tam tam impazzìto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Leonardoè a un passo dalla firma con l'Union Berlino. Il 36enne difensore è pronto a lasciare la Vecchia Signora dopo 11 stagioni ed è pronto a volare in Germania. Secondo Fabrizio Romano, la firma è oramai imminente e la decisione ora spetta al giocatore. Il club è assolutamente favorevole all'ingaggio e in settimana dovrebbe arrivare la risposta. In Italia perc'era stato l'interessamento concreto della Lazio, che non ha però trovato seguito, e ora per lui potrebbe iniziare una nuova avventura che sarebbe la prima all'estero in carriera., addio alla Juve dopo 502 partite e 35 gol Quello che è certo, comunque, è che il difensore della Nazionale non proseguirà il suo rapporto con la Juventus, al termine di 502 presenze e 35 gol. L'addio, però, non è stato dolce, dato che, tornato dalle vacanze estive, ...