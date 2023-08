Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore giapponese in"per presentare solenni rappresentazioni" sull'annuncio di Tokyo relativo all'inizo dello scarico nell'oceano "delle acque reflue contaminate" dalla centrale nu...... si legge in una nota del ministero degli Esteri cinese, sulla questione dello scarico in mare delle 'acque contaminate', il vice ministro Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore giapponese in. "...Durissima la reazione della, che accusa Tokyo di " sacricare arbitrariamente l'acqua contaminata della centrale in mare. La paura di Hong Kong La prima a prendere provvedimenti è Hong Kong che ...

Cina convoca l'ambasciatore Tokyo per Fukushima - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l'ambasciatore giapponese in Cina "per presentare solenni rappresentazioni" sull'annuncio di Tokyo relativo all'inizo dello scarico nell'o ...MeteoWeb Sono oltre 123mila i chili di pesce importati dal Giappone in un anno, meno dello 0,02% sul totale dei prodotti ittici che arrivano in Italia da tutto il mondo. E’ quanto emerge dall’analisi ...