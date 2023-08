Ciclismo | Thomas Gloag investito in allenamento | stagione finita per il britannico

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Brutto incidente per il giovane. Il 21enne della Jumbo-Visma è stato colpito da un’auto durante une si è procurato un infortunio al ginocchio. Laperpuò ritenersi conclusa, visto che i tempi di recupero sono lunghi. E’ stata la stessa Jumbo-Visma ad informare sull’accaduto, specificando che ildovrà osservare un lungo periodo di riposo, con il successivo recupero dall’infortunio, dando appuntamento allasuccessiva.was hit by a car during a training ride. He has sustained a knee injury and has undergone surgery. The 21-year-old Brit will now focus on his recovery and next season. Take care, Tom — Team Jumbo-Visma cycling ...