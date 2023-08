Chiusura statale 163 | ecco l’ordinanza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è da poco conclusa la riunione operativa per definire gli interventi di somma urgenza per la pulizia, il disgaggio per la messa in sicurezza della strada163 nell’area interessata dall’incendio del 12 agosto in località Capo D’Orso di Maiori. In questa sede il Comune di Maiori ha affidato all’impresa CARDINE S.R.L., già operante in zona quale affidataria di attività di pronto intervento per conto dell’ANAS S.p.a sulla SS 163 – Amalfitana, ed intervenuta sul posto nelle ore immediatamente successive all’incendio per le prime attività di messa in sicurezza, i lavori per un importo complessivo di 350.000€. Tali intervenenti, finanziati con fondi del Genio Civile e della Protezione Civile Regionale, prenderanno il via da domani 23 Agosto 2023 e avranno una durata di circa 45 giorni. Le attività urgenti ed indifferibili, saranno ...