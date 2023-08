Chirurgo estetico dei vip da 15 anni ma aveva la terza media | arrestato Matteo Politi

(Di martedì 22 agosto 2023)lae si spacciava da 15per, ingannando Usl ma anche clienti stranieri come ad Hong Kong e in Romania, paese che ha emesso un mandato di arresto europeo eseguito oggi dai carabinieri di Venezia. L’attività medica di, 43(che nel frattempocambiato nome in Luigi) è finita questa mattina, a Marghera (Venezia), dove l’Arma ha ammanettato l’uomo con un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria romena, per l’espiazione di 3e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all’esercizio abusivo della professione medica in quel paese. Secondo la magistratura romena, tra il marzo ed ...

Ricercato a livello internazionale, il falsosi nascondeva proprio a casa sua, a Mestre. Giorni fa, quando era emersa la notizia che l'ultimo avvistamento di Marco Politi era stato a dicembre a Hong Kong, il mestrino di 43 anni se ne ...Si spacciava da 15 anni come, ma aveva solo il diploma di terza media . Così Matteo Politi (che nel frattempo aveva cambiato nome in Luigi) ha ingannato per anni Usl ma anche clienti stranieri come ad Hong Kong ...Aveva la terza media e si spacciava da 15 anni per, ingannando Usl ma anche clienti stranieri come ad Hong Kong e in Romania, paese che ha emesso un mandato di arresto europeo eseguito oggi dai carabinieri di Venezia. L'attività ...

Matteo Politi arrestato, il chirurgo estetico dei vip (con la terza media) bloccato nel Veneziano. Dovrà scont ilmessaggero.it

Aveva la terza media e si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, ingannando Usl ma anche clienti stranieri come ad Hong Kong e in Romania, paese che ha emesso un mandato di arresto europeo ...Si spaccia per chirurgo estetico ma ha solo la terza media. Matteo Politi, 43 anni, che da sempre si autodefinisce «dottore dei vip», per quindici è riuscito a ingannare tutti… Leggi ...