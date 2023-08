Chirurgia bariatrica | un intervento riduce il rischio tumore | esperti a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 agosto 2023) Perdere peso con l’aiuto dellapuò avere un impatto importante anche suldi ammalarsi e di morire di. Uno studio condotto dall’Università dello Utah, a Salt Lake City (Usa), pubblicato sulla rivista Obesity, ha dimostrato che i pazienti con obesità grave sottoposti all’chirurgico hanno uninferiore del 25% di sviluppare tumori, compresi quelli non correlati all’obesità. Le donne sottoposte all’hanno addirittura uninferiore del 41% di sviluppare tumori correlati all’obesità. Lo studio ha anche dimostrato che le donne che hanno perso peso grazie al bisturi hanno unpiù basso del 47% di morire per cancro, rispetto alle donne obese non sottoposte a ...