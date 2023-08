Chi sono gli avversari di Filippo Tortu in batteria ai Mondiali? Numeri di corsia e tempi stagionali | trova un Campione Olimpico!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023)farà il proprio esordio ainella giornata di mercoledì 23 agosto alle ore 13.25. In quel momento, infatti, ilOlimpico della 4×100 scenderà in pista a Budapest per disputare la propriadei 200 metri. Il velocista lombardo è stato inserito nella sesta serie e correrà in3. I primi tre classificati di ciascuna delle sette batterie accederanno alle semifinali insieme ai tre miglioridi ripescaggio. L’azzurro ha tutte le carte in regola per passare il turno, non dimenticando che si è presentato nella capitale ungherese per inseguire la qualificazione all’atto conclusivo, dopo che l’anno scorso fallì l’obiettivo per una questione di millesimi. Il 25enne ha sfoggiato un’eccellente forma fisica un mesetto fa ai Campionati ...