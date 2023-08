“Chi ha il video? Scambio di tutto” | l’orrore dello stupro di Palermo si sposta su Telegram

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – L'orroredi gruppo asisu, dove tra migliaia di utenti è partita una vera e propria caccia aldella violenza sessuale. Sul servizio di messaggistica istantanea sono centinaia le richieste per avere il filmato girato con lo smartphone dai 7 indagati, di cui oggi è iniziato l'interrogatorio davanti al gip. A denunciare il fatto anche Davide Faraone: "Se la vergogna avesse un colore sarebbe quello delle 14mila persone che si sono iscritte ad un canale, creato con l’obiettivo di far circolare ilavvenuto a", scrive su X il senatore di Italia Viva che poi spiega: "Sono due chat, una pubblica e una privata, in una ...

E ancora: 'Questa non è che se ne spunta che l'avete stuprata Stai attento a quei' - 'Ma infatti adesso li sto eliminando tutti, lo sto mandando solo alo dovevo mandare perchè non ne ...Si gioca a scambiare le figurine, solo che in questo caso ilriprende sette ragazzi che violentano una giovane donna. Le frasi sono indecenti e senza alcun tipo di etica e di moralità: "Scambio ...

