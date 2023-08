Chi è il figlio di Toto Cutugno | Nicolò

(Di martedì 22 agosto 2023), nato nel 1990, è ildie di una donna di nome Cristina. Il ragazzo è nato da una relazione extraconiugale del cantante, che era già sposato, ma fu proprio sua moglie Carla a chiedergli di riconoscerlo. Nico è laureato in Economia e ha fatto qualche apparizione pubblica accanto al padre, senza però tentare di percorrere una carriera nello spettacolo.parlò di suoin un’intervista al Corriere della Sera nel 2018, spiegando che lui, sposato dal 1971, ebbe una relazione extraconiugale con un’altra donna, che secondo alcuni siti era un’assistente di volo. “Ero e sono sposato con Carla e avrei voluto un. E questo, Nico, l’ho avuto da Cristina. Carla ...

L'Incredibile Storia d'Amore di Carla e Toto L'amore ha molte sfaccettature, e quello tra Carla e Toto Cutugno è un esempio vivente di fedeltà e comprensione. Questo legame, che ...è Nicolò Cutugno La Storia di Nicolò e Toto Cutugno Toto Cutugno, icona della musica italiana, ha unchiamato Nicolò. Andiamo a svelare i dettagli più intimi ...... poi un paio di sedute giornaliere con ild'arte delle Fiamme gialle che ha eguagliato quest'...scriveva auto,aereo,treno. Io indicai… deltaplano'. Si dice che i saltatori ...

Toto Cutugno, chi sono la moglie e i figli Trend-online.com

Conla riforma fiscale «dovremo fare in modo di aiutare le famiglie che hanno tre figli», per aiutare chi alza la natalità. La manovra fiscale per il 2024, legata a doppio filo alla delega fiscale ...Se n’è andato a 80 anni, oggi pomeriggio, all’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo tantissime canzoni scritte e cantate: Toto Cotugno ne ha scritte tantissime d’amore. Lo sa bene la moglie Carla, una ...