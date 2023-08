Uno dei segreti di Gimbo Tamberi si chiamaBontempi . Sua compagna da quando erano ragazzini, di Ancona come lui, da un anno è la moglie del neo campione del Mondo. Ed è da lei che Tamberi è corso nel momento di massima euforia, ...Ancora pocola dinamica e le motivazioni alla base del gesto che fortunatamente non ha avuto ... ARTICOLO PRECEDENTE Bonus Libri:può ottenerlo e come fare domanda Ultime notizie Attualità ...L'obbiettivo è quello di rieducarecommette reati, affinché non si ripetano, ecco perché il ... anche se non è in ogni caso possibile avere un'ideasenza considerare le dichiarazioni del ...

Chi è Chiara Bontempi, la moglie a cui Tamberi ha regalato la medaglia d'oro Corriere dello Sport

Uno dei segreti di Gimbo Tamberi si chiama Chiara Bontempi. Sua compagna da quando erano ragazzini, di Ancona come lui, da un anno è la moglie del neo campione del Mondo. Ed è da lei che Tamberi è ...E' ancora mistero sulla "scomparsa" di Fedez dai social. I fan da giorni sono ormai preoccupati per una possibile separazione tra il rapper e l'imprenditrice digitale, ...