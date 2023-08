Leggi Anchee la terribile esperienza sul set di 'Mad Max': 'Andavamo avanti con la paura' Le accuse di liftingha così risposto ai detrattori: 'La gente pensa che abbia fatto ...No,non ha fatto un lifting, non che debba dare spiegazioni in proposito. In una nuova intervista con Allure , l'attrice 48enne ha parlato di come viene visto l'invecchiamento agli occhi ...Ma per fortuna ci sono anche donne che non ci stanno, come, che ha 48 anni e rivendica il diritto ad invecchiare. L'attrice ha raccontato alla rivista Allure cosa pensa in proposito ...

Charlize Theron contro i ritocchini: "Il mio viso sta cambiando, sto solo invecchiando" TGCOM

La star di Hollywood non ha più intenzione di metter su peso per ragioni cinematografiche: «Dopo i 40 anni non si dimagrisce così facilmente».L'attrice 48enne vuole combattere i doppi standard di bellezza, che etichettato in modo diverso uomini e donne ...