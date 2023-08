Charles Martinez | l’iconica voce di Mario diventa ambasciatore Nintendo ma non doppierà più l’idraulico

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 22 agosto 2023) In oltre quarant’anni di avventure intramontabili, Superto molto più di un semplice personaggio di videogiochi. Èto un’icona culturale, un simbolo di gioia e avventura per milioni di giocatori in tutto il mondo. E gran parte di questa connessione emotiva è stata creata grazie all’inconfondibiledi, l’attore che ha dato vita acon un talento senza pari. Addio alladi SuperBros: Da doppiatore adDa Super64 a oggi, l’immagine diè stata indissolubilmente legata allacalda e amichevole di. Ha donato al nostro idraulico baffuto preferito una ...