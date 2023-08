CHAMPIONS LEAGUE | L’ANDATA DEI PLAYOFF | PARTITE | ORARI E TELECRONACA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 22 agosto 2023) ll grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna lacon le gare d’andata dei. Martedì 22, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it, si affrontano gli scozzesi dei Glasgow Rangers e gli olandesi del PSV Eindhoven. Su Mediaset Infinity invece in diretta “Anversa-AEK Atene” e “Rakov-Copenaghen”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta’ per non perdersi neanche un gol. Mercoledì 23 agosto alle ore 21 in diretta streaming su Mediaset Infinity altri due match, “Braga-Panathinaikos” e “Maccabi Haifa-Young Boys”. Da queste gare cui usciranno le squadre che completeranno il tabellone finale della prossima ...