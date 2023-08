Challengers | Zendaya non ha parlato per un' intera giornata ai colleghi per colpa di una canzone di Beyonce

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 agosto 2023), durante le riprese del film, non ha rivolto la parola ai suoisul set a causa di unadi, durante le riprese di, il nuovo film di Luca Guadagnino, si è totalmente immersa nella musica die non hacon iper tutto il giorno. A rivelarlo è stato l'attore Josh O'Connor in una nuova intervista rilasciata a V Man. Unaparticolare sul setinterpreta inun'ex tennista professionista, Tashi, che si trova coinvolta in un triangolo sentimentale con il suo marito Art (Mike Faist) e il suo ex amico e fidanzato (Josh O'Connor). L'attore britannico, conosciuto dai ...