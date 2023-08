Cerveteri Sull’Aurelia in arrivo nuove telecamere per beccare chi passa col rosso

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 agosto 2023)– Quattroposte lungo via Aurelia, nel tratto che interessa il comune di. E’ questa l’importante novità emersa all’interno di un Determina del Corpo della Polizia Locale e Protezione Civile Polizia Locale e che, come di consueto, sta scatenando il dibattito tra i residenti. C’è chi, in nome della sicurezza stradale, è favorevole, ma c’è anche chi avrebbe voluto che i fondi venissero spesi su altre problematiche interne al territorio, con particolare riferimento a Cerenova. Ma tant’è. Andiamo per ordine, andando alla fonte. Lepresso le intersezioni semaforiche Aurelia/via Fontana Morella e Aurelia/ viale Campo di Mare: obiettivo, infatti, sarà stanare gli automobilisti che passeranno con il. E, più in generale, “aumentare la ...