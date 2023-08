Centinaia di migranti uccisi alle frontiere saudite

Secondo le stime degli estensori del rapporto, sarebbero come minimo diverserimasti uccisi in soli sedici mesi perché presi come bersaglio dalle guardie di frontiera saudite. ......un lungo e polemico post dopo esere venuto 'a conoscenza dell'attività degli ultimi giorni della Prefettura di Parma di dare corso alle indicazioni governative di alloggiare ledi...Le Nazioni Unite hanno espresso "molta preoccupazione" per il rapporto di Human Rights Watch secondo cui le guardie di frontiera saudite hanno uccisodietiopi che cercavano di ...

Centinaia di migranti uccisi barbaramente alle frontiere saudite. La ... Euronews Italiano

Cambiano le maggioranze, cambiano i governi, ma l’emergenza migranti resta. Anzi si aggrava. Gli sbarchi continuano ad aumentare e il sistema va in tilt. Fra partiti che non sanno più cosa dire o ...La denuncia dell'organizzazione non governativa Human Rights Watch: negli ultimi anni le guardie di frontiera saudita avrebbero provocato la morte di ...